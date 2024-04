Bayer Leverkusen continua a fazer história e garante final da Taça da Alemanha

Sob o comando de Xabi Alonso, o Leverkusen, a jogar em casa, garantiu a quinta presença na final da taça germânica, prova que venceu uma única vez, em 1992/93, e continua com fortes possibilidades de, pela primeira vez, conquistar a Bundesliga, algo inédito.



Com este triunfo, o Bayer segue, a pouco mais de um mês do fim da temporada, totalmente invicto em todas as provas, num total de 40 jogos (35 vitórias e cinco empates).



Desta vez a ‘vítima’ foi o atual terceiro classificado do segundo escalão da Alemanha, com o médio Florian Wirtz a reforçar a candidatura a melhor jogador da época na Alemanha.



O jogador de apenas 20 anos assinou dois golos e duas assistências na partida, aumentando o registo pessoal para 13 tentos e 17 assistências em toda a temporada.



Wirtz marcou aos 35 e 60 minutos, o segundo de grande penalidade, já depois de ter oferecido a Adli o 2-0, aos 20, e de Frimpong ter aberto a contagem, aos sete.



Na final, o emblema de Leverkusen vai ter pela frente um histórico do futebol germânico, o Kaiserslautern, que na terça-feira eliminou o Saarbrücken (2-0) na outra meia-final.



O Kaiserlautern, duas vezes campeão alemão e vencedor da Taça em duas ocasiões, está atualmente no antepenúltimo lugar da Bundesliga 2, a tentar não cair para o terceiro escalão, em que alinha precisamente o Saarbrücken.