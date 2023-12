Bayer Leverkusen goleia com "hat-trick" de Schick

Após a 16.ª jornada, a Bundesliga voltará em 12 de janeiro, com a formação de Xabi Alonso no comando, após uma exuberante primeira metade de época, também na Liga Europa, com 22 vitórias e três empates em 25 jogos oficiais e uma média de golos superior a três por partida.Na receção ao Bochum, 14.º classificado (16 pontos), com Gonçalo Paciência no "onze", o avançado checo Patrick Schick, habitual suplente, justificou a titularidade com três golos na primeira parte, tantos quantos tinha marcado nos seus oito anteriores encontros da temporada.O dianteiro abriu a contagem aos 30 minutos, de grande penalidade, aumentou a diferença aos 32 e fechou a contagem pessoal aos 45+1, com assistência do ex-benfiquista Grimaldo, sendo mais tarde substituído pelo nigeriano Boniface, que selou o resultado final, aos 69.





Bayern firme na perseguição



O Bayern Munique, com Raphaël Guerreiro a titular, manteve a perseguição ao líder com uma vitória suada (2-1) no reduto do Wolfsburgo, no qual Tiago Tomás foi opção a partir dos 52 minutos.



Os campeões alemães marcaram por intermédio de Musiala, aos 33 minutos, e Harry Kane, aos 43, enquanto Maximilian Arnold reduziu para os anfitriões nos descontos do primeiro tempo (45+1), com o resultado a manter-se até final.



O Bayer Leverkusen ocupa o primeiro lugar, com 42 pontos, mais quatro do que o Bayern, que ainda tem um jogo de atraso, e mais oito do que o Estugarda, que bateu em casa o Augsburgo por 3-0.