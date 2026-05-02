Bayer Leverkusen goleia Leipzig e reacende luta pelo terceiro lugar

A duas jornadas do fim, o triunfo do Leverkusen deixa o Leipzig (62) com quatro pontos de vantagem sobre três equipas, todas com 58 pontos, tendo hoje em destaque o checo Schick, com um ‘hat trick’.



Golos aos 25, 76 e 89 minutos complementaram o tento de Tella (45), de nada valendo o de Baumgartner (80) para os forasteiros.



Antes, o Bayern Munique, já consagrado bicampeão alemão, foi empatar a três bolas a casa do lanterna-vermelha Heidenheim, com um autogolo aos 90+10 minutos, em jornada que teve golos portugueses, de Tiago Tomás (Estugarda) e Fábio Vieira (Hamburgo).



O Heidenheim agarra-se como pode à ‘tábua’ da manutenção na Liga germânica e hoje esteve quase a provocar a maior surpresa da época 2025/26, frente a uma equipa bávara que alinhou de início com muitos habituais suplentes, a fim de resguardar os titulares para o jogo de quarta-feira com o Paris Saint-Germain, da segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões.



No jogo entre o Hoffenheim, quinto classificado, e o Estugarda, quarto, o golo marcado por Tiago Tomás também de forma muito tardia, aos 90+5 minutos, nove após ter entrado em campo, estabeleceu outro empate 3-3, abrindo a porta ao Leverkusen.



O Hoffenheim chegou a deter dois golos de vantagem, graças à eficácia do croata Andrej Kramaric (08 e 49 minutos) e do costa-marfinense Bazoumana Touré (23), mas o Estugarda conseguiu reagir, por Chris Fuhrich (20), pelo bósnio Ermedin Demirovic (64) e Tiago Tomás, mesmo estando a jogar com menos um elemento desde os 69, devido à expulsão do turco Atakan Karazor.



O golo marcado por Fábio Vieira revelou-se igualmente decisivo para o triunfo por 2-1 do Hamburgo no estádio do Eintracht Frankfurt, consumando a reviravolta no marcador aos 59 minutos.



O Union Berlim, com o defesa português Diogo Leite como totalista, ganhou algum ânimo na luta pela manutenção, ao empatar 2-2 na receção ao Colónia, enquanto o Werder Bremen, outro clube que tenta evitar a queda na segunda divisão, perdeu por 3-1 em casa, frente ao Augsburgo.



No domingo, o segundo classificado, o Borussia Dortmund, visita o Borussia Monchengladbach e, em caso de vitória, confirma que será 'vice' em 2025/26.