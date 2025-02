Bayer Leverkusen nas "meias" da Taça da Alemanha

Na Bay Arena, o encontro esteve interrompido cerca de 10 minutos, por culpa dos potes de fumo deflagrados pelas claques no recinto, onde Damior Downs (45+10) inaugurou o marcador, já no período de descontos da primeira parte.



Após o recomeço, Downs serviu Linton Maina (52) para o 2-0, um resultado que deixou os visitantes com o "passaporte" para as "meias" quase na mão, mas o checo Patrik Schick (61 e 90+6), com um "bis", levou os anfitriões para o prolongamento.



E foi o ponta de lança nigeriano Victor Boniface que deu a vitória aos "farmacêuticos", aos 98 minutos, após assistência do ex-benfiquista Grimaldo, carimbando a passagem para as meias-finais da competição à turma de Leverkusen.



Desde a temporada 2001/02 que o Colónia não chegava tão longe na competição, que conquistou por cinco ocasiões, a última em 1982/83.



O Bayer Leverkusen, liderado pelo espanhol Xabi Alonso, que conquistou na última época o campeonato e a taça, numa inédita "dobradinha", junta-se ao Estugarda nas meias-finais, fase na qual vão estar os vencedores dos encontros Arminia Bielefeld-Werder Bremen e Leipzig–Wolfsburgo.