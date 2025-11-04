Bayer Leverkusen quer vencer "belo duelo" com o Benfica

Kasper Hjulmand, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao encontro da quarta jornada da fase de liga, deixou claro que a equipa de Leverkusen vai entrar no Estádio da Luz “para voltar a lutar pela qualificação”.



“A qualidade da nossa exibição tem de ser boa. Temos de lutar e ser agressivos e reencontrar a nossa identidade em campo, estamos focados nisso. O Benfica vai ser igual ao que tem sido. Ambas as equipas estão sob pressão, mas estamos aqui para ganhar, tal como o Benfica. Ambos seremos agressivos para ganhar”, afirmou.



Com dois pontos em três jogos, fruto de dois empates, com o Copenhaga (2-2) e com o PSV (1-1), que antecederam a goleada sofrida face ao Paris Saint-Germain (7-2), o Leverkusen terá pela frente um Benfica que ainda não pontuou na Liga dos Campeões e ocupa a penúltima posição.



Condimentos que, segundo Kasper Hjulmand, deixam antever uma partida de futebol intensa e para a qual, garante, ter “boas armas”.



“Estamos preparados para este jogo. Esperamos um Benfica muito forte, num jogo com muita intensidade. Vamos procurar vencer. Estamos focados. Será um belo duelo. O Benfica tem zero pontos, nós temos dois. As duas equipas estão pressionadas para ganhar. Estamos cá para ganhar, mas o Benfica também. Vamos todos colocar muita energia em campo para ganhar”, garantiu.



Discurso semelhante teve o lateral esquerdo espanhol Alejandro Grimaldo, para quem o embate será “muito especial”, tendo em conta que representou os ‘encarnados’ durante sete temporadas e meia, e envergou a ‘águia’ em mais de 300 jogos.



“Vai ser um jogo muito especial. Quando entrei no estádio senti fortes sensações. Acho que a equipa está preparada para jogar. É um jogo muito importante para nós. Vamos procurar os três pontos”, começou por dizer.



Questionado pelo facto de ser uma das figuras do Benfica presente no ‘mural dos campeões’ no Estádio da Luz, Grimaldo diz-se lisonjeado e orgulhoso pelo trabalho que fez nos ‘encarnados’.



“Joguei sete anos e meio no Benfica, sempre a titular. Não é para toda a gente. Estou muito contente com o meu percurso no Benfica”, afirmou.



O Bayer Leverkusen, 30.º classificado, com dois pontos, e o Benfica, 35.º, com zero, defrontam-se na quarta-feira, às 20:00, no Estádio da Luz, num jogo que será arbitrado pelo italiano Simone Sozza.



