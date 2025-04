Bayer Leverkusen vence nos descontos e mantém-se a seis pontos do líder

Lançado aos 77 minutos, o argentino Emiliano Buendía deu, aos 90+1 minutos, o terceiro triunfo consecutivo aos ‘farmacêuticos’, que seguem no segundo lugar, com 62 pontos, a seis do Bayern Munique, que na sexta-feira tinha vencido em casa do Augsburbo, por 3-1, enquanto o Heidenheim, que não perdia há três jogos, é 16.º, em zona de play-off de manutenção.



O Bayer Leverkusen aumentou para 14 pontos a vantagem sobre o terceiro classificado, o Eintracht Frankfurt, que perdeu em casa do Werder Bremen, por 2-0, não aproveitando o empate do Mainz (quarto) em casa com o lanterna-vermelha Kiel (1-1), para consolidar o lugar no pódio.



O escocês Oliver Burke (28 minutos) e o austríaco Romano Schmid (84) marcaram os golos do Werder Bremen, que, com André Silva no banco, subiu ao 10.º lugar, com 39 pontos, enquanto o Eintracht tem 48, mais dois do que o Mainz.



Em Mainz, o sueco Alexander Bernhardsson (34 minutos) deu vantagem ao Kiel, que não vence há quatro jogos, mas Nelson Weiper (75), sete minutos depois de entrar, empatou para o Mainz, que é quarto classificado, a dois pontos do Eintracht Frankfurt e com mais um do que o Leipzig.



A jogar em casa, o Leipzig ainda se viu em desvantagem frente ao Hoffenhein (14.º), com um golo de Tom Bischof (11), mas acabou por vencer por 3-1, graças aos tentos do esloveno Benjamin Sesko (24), de Ridle Baku (43) e do dinamarquês Yussuf Poulsen (84).



Ainda com esperança de chegar aos lugares de qualificação europeia, o Borussia Dortmund somou a segunda vitória consecutiva, desta feita em casa do Friburgo, por 4-1, subindo ao oitavo lugar, a um ponto do adversário de hoje, a dois do Borussia Mönchengladbach (menos um jogo), última equipa em zona europeia, e a cinco do Leipzig, em zona de qualificação para a Liga dos Campeões.



Karim Adeyemi (34 minutos), o inglês Carney Chukwuemeka (51), o guineense Serhou Guirassy (68) e o inglês Jamie Gittens (78) marcaram para o Dortmund, com Max Eggestein (88) a reduzir para o Friburgo.



A um ponto do Borussia Dortmund está o Estugarda, que goleou em casa do Bochum, penúltimo classificado, por 4-0, com um golo de Julian Chabot (08 minutos), antes de o bósnio Ermedin Demirovic (11, 48 e 85) fazer um ‘hat-trick’.