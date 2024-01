Bayern anuncia contratação do central Eric Dier ao Tottenham

O Bayern de Munique anunciou hoje no seu ‘site’ que assegurou o empréstimo do defesa central do Tottenham Eric Dier, futebolista formado no Sporting, até 30 de junho de 2024, com opção por mais uma época.

“Esta mudança é um sonho que se tornou realidade para mim, porque, quando somos crianças, queremos jogar um dia num clube como o Bayern. O Bayern é um dos maiores clubes do mundo e tem uma história incrível. Quero ajudar a equipa com a minha versatilidade defensiva”, afirmou Eric Dier, em declarações ao ‘site’ do clube germânico.



Entretanto, o Tottenham também anunciou a cedência de Dier no respetivo ‘site’: “Chegámos a um acordo com o Bayern de Munique para o empréstimo de Eric Dier até ao final da temporada, com uma opção de compra definitiva”.



O contrato de Eric Dier com o Tottenham termina justamente no final da época em curso e, embora os dois clubes não tivessem revelado os valores envolvidos, a imprensa desportiva inglesa noticia um acordo feito por um valor em torno dos quatro milhões de euros.



De recordar que Eric Dier, cuja família veio viver para Portugal ainda era ele criança, foi formado no Sporting, clube no qual percorreu os vários escalões até chegar à equipa principal, sendo lançado pelo técnico Jesualdo Ferreira em agosto de 2012.



Regressou a Inglaterra na época 2014/15 para ingressar no Tottenham, pelo qual fez 365 jogos oficiais e marcou 13 golos, tendo-se tornado internacional pela equipa principal de Inglaterra em 2015, pela qual realizou 49 partidas até ao momento e marcou três golos, participando em dois Mundiais (2018 e 2022) e um Europeu (2016).