Bayern campeão em cima da meta

O Bayern Munique reforçou hoje o domínio na Alemanha com o seu 11.º título consecutivo, 33.º no total, numa edição da Liga alemã de futebol em que teve o seu ‘império’ em risco, sobretudo por culpa própria.



Os bávaros continuam donos e senhores do futebol na Alemanha, mas desta vez podem agradecer ao Mainz, que na 34.ª e última jornada foi ao campo do Borussia Dortmund empatar a dois, impedindo que a equipa da casa celebrasse o seu primeiro 'escudo' da Bundesliga desde 2011/12.



O título acabou mesmo por ser decidido pela melhor diferença de golos do conjunto da Baviera, já que tanto o Bayern como o Borussia encerram o campeoanto germânico com os mesmo 71 pontos.



Quando tudo apontava para que a festa fosse em Dortmund, o triunfo no terreno do Colónia (2-1), com golos de Coman (08 minutos) e Musiala (89), depois de Ljubijic (81) ainda ter empatado, acabou por manter o Bayern com o estatuto de campeão germânico, numa época muito atribulada, como mudanças no comando técnico e com problemas disciplinares no balneário.



O pouco habitual registo de cinco derrotas e oito empates em toda a competição demonstra a irregularidade vivida pelo emblema de Munique, que sentiu e muito a falta do avançado polaco Robert Lewandowski, melhor marcador nos últimos anos e que seguiu para o FC Barcelona.



Com mais ou menos dificuldades, o Bayern foi liderando a Bundesliga durante grande parte da época, mas o desaire caseiro com o Leipzig (3-1), na penúltima jornada, pareceu ‘oferecer’ o título ao Borussia, algo que mesmo assim não aconteceu.



No cargo de treinador apenas desde março, rendendo Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel celebra assim a primeira Bundesliga da carreira, após meses bem difíceis, com vários problemas no balneário, desde o ‘duelo’ entre Sané e Mané até críticas publicas à preparação da temporada feitas por algumas figuras importantes como Kimmich e Müller.



O próprio Tuchel foi igualmente várias vezes muito crítico para com os seus jogadores, a última vez após o tal desaire com o Leipzig, em que acusou os jogadores de inércia e falta de profissionalismo.



Aliás, a própria saída de Nagelsmann do comando técnico da equipa, de acordo com a imprensa local, aconteceu devido a problemas pessoais entre o técnico e os jogadores mais influentes.



Além disso, o carismático guarda-redes Manuel Neuer foi baixa em toda a segunda metade da época por causa de um acidente de esqui, ocorrido enquanto estava num período de férias.



Com este título, quem festeja duplamente é o português João Cancelo, campeão em Inglaterra com o Manchester City, que representou na primeira parte da temporada, e agora na Alemanha.



Entre esta confusão toda, ‘safou-se' Gnabry, que foi o melhor marcador do Bayern nesta edição do campeonato germânico, com 14 golos.



Destaque ainda para Thomas Müller, que, aos 33 anos, venceu a 12.ª Bundesliga em toda a sua carreira, enquanto Neuer festeja a 11.ª.