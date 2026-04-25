Bayern com reviravolta espetacular na vitória por 4-3 sobre o Mainz

A três dias da primeira mão da meia-final da Liga dos Campeões, com o PSG, o treinador Vincent Kompany decidiu poupar grande parte da equipa principal e isso quase levou o Bayern à derrota, mas Harry Kane, Michael Olise e Jamal Musiala, entrados na segunda parte, conseguiram 'salvar' o jogo.



Ante um Bayern irreconhecível, o Mainz chegou a 3-0 com os golos de Dominik Kohr (15 minutos), Paul Nebel (29) e Sheraldo Becker (45+2).



A recuperação começou com Nicolas Jackson (53), após o que marcaram os 'ases': Olise, aos 73, Musiala, aos 81, e Kane, aos 84 - Para o inglês, este é já o 33.º golo na Bundesliga 2025/26, a oito do recorde, do polaco Lewandowski em 2020/2021.



O português Raphaël Guerreiro foi titular pelo Bayern, saindo aos 57 minutos, para dar entrada a Musiala.



A formação de Munique atinge os 82 pontos e ainda pode igualar o recorde de 91 pontos numa época, conseguido pelo Bayern de Jupp Heynckes, em 2012/13. Terão, para o conseguir, de vencer os três últimos jogos, com Heidenheim, Colónia e Wolsfburgo.



Nos outros jogos de hoje, destaque para a vitória do Bayer Leverkusen em Colónia, por 2-1, com 'bis' de Patrick Schick, aos 43 e 52 minutos. O golo do Colónia foi do ex-benfiquista Luca Waldschmidt, aos 77.



O Leverkusen subiu ao quinto lugar do campeonato, com 55 pontos, a um do Estugarda, última das equipas em zona de acesso à Liga dos Campeões.



O Heidenheim, lanterna vermelha da prova, ganhou por 2-0 na receção ao St. Pauli, o que não o retira do último lugar, mas mantém viva a esperança.



Com 22 pontos, está atrás de Wolfsburgo (25), a outra equipa da zona de descida, e St. Pauli (26), a formação que está na zona de play-off. Mais acima, a zona de segurança está nos 31 pontos.



O Wolfsburgo empatou 0-0 na receção ao Borusia Mönchengladbach e o Augsburgo, com Rodrigo Ribeiro, empatou 1-1 frente ao Eintracht Frankfurt.