Futebol Internacional
Bayern de Munique alarga vantagem
O Bayern venceu por 2-1 o Borussia Dortmund, no jogo grande da sétima jornada da Liga alemã, com a formação de Munique a confirmar assim a liderança destacada.
A vitória do Bayern, no Allianz Arena, até peca por escassa, atendendo ao claro domínio dos locais, que já levam na Bundesliga uma vantagem de cinco pontos.
Com 21 pontos, numa sequência perfeita de sete vitórias, o Bayern comanda, com o Leipzig com 16, Estugarda com 15 e Dortmund e Bayer Leverkusen com 14.
Harry Kane, com assistência de Joshua Kimmich, aos 22 minutos, abriu o caminho para a vitória, com o segundo golo a chegar aos 78, através de jogada de Michael Oliseh.
O Dortmund, que contou com Fábio Silva nos últimos minutos, reduziu aos 84, com o golo de Julian Brandt, mas sem relançar a partida.
Pelos mesmos números finais venceu o agora vice-líder, o Leipzig, na receção ao Hamburgo, que contou com o luso Daniel Fernandes na baliza.
O austríaco Chris Baumgartner bisou, ao 45 e 50 minutos, com o golo visitante assinado pelo belga Sambo Lokonga, aos 48.
O Estugarda também tem razões para sorrir, nesta ronda, ao regressar de Wolfsburgo com uma categórica vitória por 3-0. O português Tiago Tomás abriu o marcador, aos 35 minutos, com o registo depois ampliado por Max Mittelstadt (55) e Angelo Stiller (80).
O Dortmund, ultrapassado na ronda por Leipzig e Estugarda, foi alcançado pelo Bayer Leverkusen, que ganhou por 4-3 em Mainz
Lee Jae-sung (34), Nadiem Amiri (71, de grande penalidade) e Armindo Sieb (90) apontaram os golos do Mainz, enquanto os do Leverkusen foram de Álex Grimaldo (11, de grande penalidade, e 45+3), Christian Kofane (24) e Martin Terrier (87).
Os outros jogos do dia terminaram com empates: 2-2 no Heidenheim com o Werder Bremen e 1-1 no Colónia frente ao Augsburgo.
