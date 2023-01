Bayern de Munique confirma contratação de Yann Sommer

O anúncio foi realizado no sítio oficial do clube alemão. Oliver Kahn, figura do Bayern, falou numa adição ao plantel de "muito valor".



"Yann Sommer tem muita experiência internacional e já está na Bundesliga há muito tempo. Ele tem tudo o que é necessário para contribuir de forma imediata para o nosso sucesso. Temos a certeza que conseguiremos atingir os nossos objetivos com Sommer".



O jogador, que veio do rival Borussia Monchengladbach, falou nuam nova experiência e desafio. "É um clube grande, poderoso. Conheço a enorme qualidade e alma deste clube. Tenho orgulho de agora fazer para do FC Bayern. Temos grandes desafios pela frente e anseio por começar o trabalho com os novos colegas".





"Quero agradecer ao Borussia Monchengladbach pelos oito anos e meio que tive lá e por permitirem esta transferência".





Yan Sommer tem 34 anos e é internacional pela Suíça. O jogador já passou pelo Basileia antes de chegar à Bundesliga, em 2014, para jogador pelo Gladbach, somando mais de 300 partidas pelo clube. O guardião é o guarda-redes com mais internacionalizações pela Suíça e já esteve presente em três mundiais.