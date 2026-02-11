Em direto
Bayern de Munique ultrapassa Leipzig rumo às meias da Taça da Alemanha

O Bayern Munique, recordista de troféus, apurou-se hoje para as meias-finais da Taça da Alemanha de futebol, ao vencer na receção ao Leipzig (2-0), num jogo em que os golos só surgiram no segundo tempo.

Na Allianz Arena, um penálti convertido pelo inglês Harry Kane colocou os anfitriões na frente do marcador, aos 64 minutos, abrindo caminho para o ex-portista Luis Díaz ampliar a vantagem, três minutos dfepois.

O internacional português Raphaël Guerreiro viu o triunfo no banco de suplentes dos bávaros, recordistas com 20 taças erguidas, sendo que não conquistam nenhuma desde a época 2019/20.

Nas 'meias', além do emblema da Baviera, estão o Friburgo, o Bayer Leverkusen e o Estugarda, detentor do troféu.

