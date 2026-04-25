Bayern e Barcelona empatam na primeira mão e adiam decisão para Espanha

O FC Barcelona entrou melhor e inaugurou o marcador logo aos oito minutos, numa jogada conduzida por Esmee Brugts, que avançou pelo corredor central e cruzou rasteiro para Ewa Pajor finalizar no primeiro remate das catalãs, assinando assim o seu oitavo golo na prova.



A segunda parte trouxe um Bayern mais dinâmico e o empate surgiu aos 69 minutos, num rápido contra-ataque conduzido por Pernille Harder, que assistiu Franziska Kett para o seu primeiro golo na competição.



O jogo ganhou intensidade nos minutos finais, com duas expulsões. Aos 79 minutos, Kett recebeu cartão vermelho direto por puxar o cabelo da jogadora do FC Barcelona Salma Paralluelo, e, pouco depois, o treinador das alemãs, Jose Barcala, também foi expulso, ficando impedido de se sentar no banco na segunda mão, agendada para 03 de maio.



A partida contou com 31 mil espetadores, um recorde caseiro do Bayern na Liga dos Campeões feminina, e teve arbitragem da croata Ivana Martincic.



A outra meia‑final será jogada no domingo, com o duelo entre o Arsenal, atual campeão europeu, e o OL Lyonnes, clube mais titulado da competição, com oito troféus.



