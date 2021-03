Bayern e Manchester City com caminho quase aberto para os quartos de final

Os bávaros são quem tem a questão praticamente resolvida, com a equipa de Munique a receber na quarta-feira a Lazio depois de ter vencido em Itália por 4-1 no primeiro jogo, uma ‘montanha’ difícil de escalar para os transalpinos.



O Bayern chega a esta fase da ‘Champions’ novamente como um dos grandes candidatos ao troféu, do qual é fiel guardião – após a conquista de 2019/20, na final de Lisboa com o Paris Saint-Germain (1-0) -, e quando procura a sétima conquista.



Sem tradição, mas igualmente na corrida, está o Manchester City, com a equipa inglesa, treinada por Pep Guardiola e que conta com os portugueses João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva, a defender em Budapeste um triunfo por 2-0 na primeira mão.



Na terça-feira, com a Arena Puskas, na capital húngara, a ser novamente o palco do jogo, devido às restrições nas viagens de e para o Reino Unido face à pandemia da covid-19, o Manchester City joga agora no papel de anfitrião.



O 2-0 trazido do primeiro jogo, com golos de Bernardo Silva e Gabriel Jesus, na condição de visitante, abre caminho a nova presença nos ‘quartos’, fase em que a equipa tem sido sucessivamente eliminada nas últimas três épocas.



Guardiola, bicampeão europeu com o FC Barcelona como treinador, em 2009 e 2011, e uma vez como jogador, em 1992, procura a grande conquista que lhe falta ao serviço dos ‘citizens’, com os quais já venceu tudo internamente.



Em outros jogos desta segunda mão dos ‘oitavos’, o Real Madrid, o grande recordista da ‘orelhuda’, com 13 títulos de campeão, recebe na terça-feira a Atalanta, num jogo em que defende uma vantagem de 1-0, graças a um golo de Mendy em Bérgamo.



Um triunfo importante fora, mas sem uma margem suficientemente alargada para que os ‘merengues’ possam estar tranquilos, sobretudo frente a uma Atalanta muito vocacionada para o jogo ofensivo e capaz de surpreender.



Na última época, Gasperini levou a equipa de Bérgamo aos quartos de final, fase a um só jogo e em que todos os jogos decorreram em Lisboa devido à pandemia da covid-19, com os italianos a serem então afastados pelo futuro finalista PSG (2-1).



Também à procura do apuramento estão ainda Chelsea e Atlético de Madrid, de João Félix, com as duas equipas a defrontarem-se na quarta-feira em Londres, com os ingleses a terem uma vantagem fora de 1-0.



A equipa londrina, atualmente treinada por Thomas Tuchel, que substituiu Frank Lampard já no decorrer da época, venceu na primeira mão fora, em Bucareste, com um golo de Oliver Giroud, aos 68 minutos.



Pode ser um golo precioso para os ‘blues’, numa fase de época em que o ‘Atleti’, de Diego Simeone, continua a demonstrar muita inconsistência de resultados e tem vindo também a perder vantagem na frente da Liga espanhola.



Quando faltam apurar quatro equipas para os quartos de final, nos jogos de terça e quarta-feira, FC Porto, Borussia Dortmund, Liverpool e Paris Saint-Germain são as equipas que já têm lugar garantido.



O campeão português FC Porto eliminou na última semana a ‘Juve’, de Cristiano Ronaldo, com os ‘dragões’ a perderem em Itália por 3-2 após prolongamento, depois de terem vencido 2-1 no primeiro jogo, com vantagem nos golos fora.