Bayern elimina Real Madrid num clássico épico da Champions

No Allianz Arena, a partida começou a um ritmo alucinante. Logo no primeiro minuto, Arda Güler colocou o Real Madrid em vantagem, surpreendendo os bávaros. No entanto, a resposta do Bayern não tardou. Aleksandar Pavlovic empatou pouco depois, relançando o encontro.



O jovem Güler voltou a marcar, bisando ainda na primeira parte, enquanto Kylian Mbappé também deixou a sua marca, colocando os espanhóis em vantagem num primeiro tempo caótico e cheio de golos.



Do lado alemão, Harry Kane manteve o Bayern na luta com um golo importante antes do intervalo, mantendo a eliminatória completamente em aberto.



Na segunda parte, o jogo continuou equilibrado, mas acabou por pender para o lado alemão nos minutos finais. Um momento decisivo foi a expulsão de Eduardo Camavinga, que deixou o Real Madrid em inferioridade numérica.



Aproveitando a vantagem, o Bayern carregou e conseguiu a reviravolta. Luis Díaz marcou perto do fim e, já em tempo de compensação, Michael Olise fez o golo decisivo que selou a vitória por 4-3.