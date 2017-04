Bayern empata em Leverkusen e vê Leipzig mais perto

Lusa 15 Abr, 2017, 21:36 / atualizado em 15 Abr, 2017, 21:37 | Futebol Internacional

Os locais resistiram a 18 remates e várias ocasões perigosas dos bávaros, com Renato Sanches no banco, e à expulsão, aos 59 minutos, de Jedvaj, em parte graças a várias boas defesas de Bernd Leno.



A cinco jornadas do fim, a formação de Carlo Ancelotti, que poupou alguns habituais titulares para o embate da segunda mão dos 'quartos' da Liga dos Campeões com o Real Madrid, continua no primeiro lugar, com 69 pontos, enquanto o Bayer Leverkusen é 11.º, 36 pontos, a cinco dos lugares europeus.



Quem aproveitou o deslize dos campeões em título foi o Leipzig, que goleou o Friburgo por 4-0, com golos de Poulsen (36), Werner (42), Keita (51) e Demme (90).



O conjunto que este ano subiu à 'Bundesliga' continua a surpreendente campanha e reduziu para oito os pontos de diferença, com um total de 61, tendo sete de vantagem para o Hoffenheim, que hoje venceu o Borussia Möchengladbach por 5-3.



O Hoffenheim segue no terceiro posto, com 54 pontos, um a mais do que o Borussia Dortmund, que venceu o Eintracht Frankfurt por 3-1.



A equipa de Thomas Tuchel, que deixou Raphel Guerreiro no banco, somou três pontos graças aos golos de Reus (02 minutos), Papastathopoulos (34) e Aubameyang (86), com Fabian (29) a fazer o tento dos visitantes.



A meio da semana, o Dortmund viu o autocarro atacado à bomba antes do jogo com o Mónaco, para a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, que viria a perder por 3-1, e volta a encontrar-se com os monegascos quarta-feira.



O Mainz, 15.º classificado, bateu o Hertha de Berlim por 1-0 e comprometeu as aspirações do quinto colocado, ainda que o Friburgo, sexto, também tenha perdido, assim como o Colónia, sétimo, derrotado em casa do 'aflito' Augsburgo, que acabou o jogo com nove elementos, depois de duas expulsões.



Com Vieirinha em campo até aos 88 minutos, o Wolfsburgo venceu (3-0) tranquilamente o Ingolstadt, 17.º e penúltimo, e afastou-se dos lugares de descida.