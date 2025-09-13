Bayern `esmaga` Hamburgo

Com quatro golos na primeira metade do desafio, o primeiro por intermédio de Gnabry, logo aos três minutos, seguido por Pavlovic (nove minutos), Kane (26), de penálti, e Luiz Díaz (29) os bávaros chegaram ao intervalo com larga vantagem.



O internacional português Raphael Guerreiro foi lançado ao jogo pelo técnico Vincent Kompany no reinício do segundo tempo, para o posto do 'amarelado' Upamecano, mas uma lesão obrigou à sua saída de campo aos 63 minutos, logo depois de Kane ter feito o segundo golo da conta pessoal (82).



O campeão da Bundesliga segue isolado no primeiro lugar, com nove pontos, enquanto o Hamburgo é 17.º e antepenúltimo com apenas um ponto.



Seguem-se Borussia Dortmund e Colónia, ambos com sete pontos, na sequência da vitória do primeiro sobre o lanterna-vermelha Heidenheim, por 2-0, e do empate a 3-3 com o Wolfsburgo registada pelo terceiro classificado.