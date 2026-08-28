Futebol Internacional
Bayern inicia defesa do título com goleada, Kimmich a assistir e recorde de Neuer
O bicampeão Bayern Munique iniciou a defesa do título alemão de futebol com uma goleada na receção ao Estugarda (5-1), com destaque para Joshua Kimmich, a viver a sua 12.ª temporada seguida na Bundesliga.
Na Allianz Arena, o médio de 31 anos não marcou, mas assistiu nos dois primeiros golos do bávaros, marcados por Upamecano, aos 21 minutos, e Olise, aos 55, mas a noite ficou marcada pelo recorde do guarda-redes Manuel Neuer que, com 40 anos, tornou-se no primeiro jogador de sempre a somar 21 épocas seguidas na competição.
O recorde de mais temporadas na Bundesliga pertence a Klaus Fichtel, com 22 nos anos 70 e 80 do século passado, mas o antigo defesa, pelo meio, chegou a passar pelo segundo escalão.
Vagnoman, aos 57 minutos, na própria baliza, Pavlovic, aos 82, e o colombiano e ex-FC Porto Luis Díaz, aos 90+2, fizeram os restantes golos do Bayern, que iniciou assim da melhor forma o caminho para o desejado tricampeonato.
Na semana passada, os bávaros já tinham assegurado a Supertaça alemã com um triunfo sobre o Borussia Dortmund (2-1).
Do lado do Estugarda, quarto classificado da Bundesliga na última temporada, Tiago Tomás foi titular e até acertou na barra nos minutos iniciais, com Vagnoman, antes de fazer autogolo, a deixar o resultado em 1-1 aos 52 minutos.
O recorde de mais temporadas na Bundesliga pertence a Klaus Fichtel, com 22 nos anos 70 e 80 do século passado, mas o antigo defesa, pelo meio, chegou a passar pelo segundo escalão.
Vagnoman, aos 57 minutos, na própria baliza, Pavlovic, aos 82, e o colombiano e ex-FC Porto Luis Díaz, aos 90+2, fizeram os restantes golos do Bayern, que iniciou assim da melhor forma o caminho para o desejado tricampeonato.
Na semana passada, os bávaros já tinham assegurado a Supertaça alemã com um triunfo sobre o Borussia Dortmund (2-1).
Do lado do Estugarda, quarto classificado da Bundesliga na última temporada, Tiago Tomás foi titular e até acertou na barra nos minutos iniciais, com Vagnoman, antes de fazer autogolo, a deixar o resultado em 1-1 aos 52 minutos.