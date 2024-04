Bayern Leverkusen vence em Berlim e fica a uma vitória do título alemão

Na capital alemã, o jovem médio Florian Wirtz, de 20 anos, fez o único golo da partida, aos 45+8, de penálti, dando os três pontos ao Bayer Leverkusen, que soma agora 76 pontos, enquanto o Union Berlim - com o português Diogo Leite no 'onze' - segue no 12.º posto com 29.



Os ‘farmacêuticos’, que nunca venceram a Bundesliga, estão agora a 16 pontos do segundo colocado, o Bayern Munique, quando faltam seis rondas para o final, pelo que, na próxima jornada, poderão confirmar a conquista do título, caso vençam em casa o Werder Bremen.



Para este cenário contribui a derrota do Bayern, campeão alemão nas últimas 11 épocas, que somou a segunda derrota consecutiva na prova, desta feita, frente ao Heidenheim (3-2).



O colosso bávaro chegou ao intervalo com vantagem de dois golos, através do goleador inglês Harry Kane (o 32.º da época só no campeonato), aos 38 minutos, e de Serge Gnabry, aos 45, mas a formação da casa, que ocupa o 10.º lugar, com 33 pontos, deu a volta ao marcador no segundo tempo.



Kevin Sessa, aos 50, e Tim Kleindienst, logo no minuto seguinte, igualaram a contagem, com o segundo a 'bisar' aos 79 e a dar a vitória ao conjunto anfitrião.



O internacional português Raphaël Guerreiro, que começou o encontro no banco de suplentes do Bayern, foi lançado por Thomas Tuchel aos 84, para o lugar de Thomas Mullër.



Nos outros jogos já disputados hoje na Alemanha, o Leipzig goleou fora o Friburgo (4-1), com dois golos do atacante belga Lois Openda (18 e 44), de Haidara (02), e de Sesko (54), enquanto o italiano Vincenzo Grifo marcou o golo de 'honra' da equipa da casa (59).



O Leipzig está no quarto lugar, com 53 pontos, ao passo que o adversário de hoje é oitavo, com 36.



O Mainz (16.º, com 23 pontos), que recebeu o Darmstadt (18.º, com 14), também marcou quatro neste duelo de 'aflitos', com golos de Hanche-Olsen (33), Gruda (60) e um 'bis' do sul-coreano Jae-Sung Lee (80 e 84), com o rival a ficar em 'branco'.



Já o Colónia derrotou em casa o Bochum - que não pôde contar com o contributo do lesionado Gonçalo Paciência -, por 2-1, depois de ter estado em desvantagem após o golo de Felix Passlack, aos 53. Foi já no período de descontos que Tigges (90+1) e o ex-Benfica Luca Waldschmidt (90+2) consumaram a reviravolta.



Os anfitriões somam agora 22 pontos e estão no 17.º e antepenúltimo posto, enquanto o Bochum é 15.º, com 26.



Ainda hoje, o Borussia Dortmund, quinto classificado, com 53 pontos, joga com o Estugarda, terceiro, com 57, com este último a poder colar-se pontualmente ao Bayern Munique.