Bayern Munique anuncia a contratação de Sadio Mané

”, afirmou Mané, em declarações divulgadas no site oficial do emblema germânico.O avançado de 30 anos esteve os últimos oito anos na Premier League, primeiro no Southampton, em que passou duas temporadas, e depois as restantes com o Liverpool, tendo com os "reds" conquistado uma Liga dos Campeões, uma Liga inglesa e uma Taça de Inglaterra.Mané abandona o Liverpool com 269 jogos oficiais pelo clube e 120 golos marcados.Antes de chegar a Inglaterra, o jogador senegalês, eleito futebolista africano do ano de 2019, vestiu a camisola do Salzburgo e do Metz.Mané tem 89 jogos e 31 golos pelo Senegal e festejou com a sua seleção a conquista da última edição da Taça das Nações Africanas.O Bayern, que conquistou as últimas 10 edições da Bundesliga, não revelou os valores da transferência, mas a imprensa alemã revelou que o clube bávaro terá pago cerca de 40 milhões de euros pela contratação do avançado senegalês.