Bayern Munique chega aos 400 mil sócios

”, afirmou o presidente do clube de Munique, Herbert Heiner, durante as comemorações.Em apenas dois anos, o Bayern Munique, que conta no plantel com os internacionais portugueses Raphaël Guerreiro e João Palhinha, passou de 300 mil a 400 mil sócios, acrescentou o dirigente.Este anúncio do Bayern acontece horas depois de o Benfica ter igualmente atingido os 400 mil sócios, algo que o presidente dos encarnados, Rui Costa, já tinha dito que iria acontecer brevemente.No último sábado, durante a cerimónia de entrega dos Anéis de Platina e dos Emblemas de Ouro e de Prata, Rui Costa tinha indicado que o clube tinha, àquela data, 399.038 sócios inscritos, mostrando-se confiante de que a fasquia dos 400 mil seria atingida no máximo até sexta-feira, dia em que o Benfica celebra o 121.º aniversário.