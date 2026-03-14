Bayern Munique, com duas expulsões, empata em Leverkusen

Apesar do empate, o Bayern Munique mantém uma liderança muito confortável da Liga alemã, com 67 pontos, mais nove do que o Borussia Dortmund, que hoje venceu em casa o Augsburgo, por 2-0, enquanto o Bayer Leverkusen é sexto, com 45 pontos.

Bayern Munique, com duas expulsões, empata em LeverkusenRedação, 14 mar 2026 (Lusa) – O Bayern Munique empatou hoje a um golo em casa do Bayer Leverkusen, em jogo da 26.ª jornada da Liga alemã de futebol, no qual os bávaros terminaram reduzidos a nove jogadores.Logo aos seis minutos, os ‘farmacêuticos’ colocaram-se em vantagem, com um golo do espanhol Aleix García, ainda antes de o senegalês Nicolas Jackson ver, aos 42, o cartão vermelho direto, depois de uma entrada muito dura sobre o francês Martin Terrier.Já após ter visto o videoárbitro anular-lhe dois golos, por mão na construção das jogadas, o Bayern Munique chegou mesmo ao empate, aos 69 minutos, pelo ex-portista Luis Díaz, que viria a ser expulso aos 84, vendo o segundo amarelo por simulação.Já nos descontos, o Bayer Leverkusen ainda festejou a vitória, mas, mais uma vez, o videoárbitro entrou em ação e anulou o golo a Jonas Hofmann, por um fora de jogo milimétrico.O Borussia, que teve o português Fábio Silva em campo a partir dos 74 minutos, fez os golos por Karim Adeyemi (13 minutos) e o jovem italiano Luca Reggiani (59), que se estreou a marcar pela equipa principal.O Augsburgo, que teve Rodrigo Ribeiro a titular, somou a segunda derrota consecutiva e é nono classificado, com 31 pontos.O Hoffenheim, terceiro colocado, foi surpreendido em casa pelo ‘aflito’ Wolfsburgo, que é 17.º e penúltimo, cedendo um empate a um golo, que o deixa com 50 pontos, mais três do que o Estugarda, adversário do FC Porto na Liga Europa, e do que o Leipzig, equipas com menos um jogo disputado.O grego Kostas Koulierakis (64 minutos) colocou em vantagem o Wolfsburgo, que passou a somar 21 pontos, a três da zona de salvação, com Grischa Promel (83), lançado na segunda parte, a empatar.Com ténues esperanças de ainda chegar ao sexto lugar, de acesso às competições europeias, o Eintracht Frankfurt colocou-se a sete pontos do Bayer Leverkusen, ao vencer em casa o lanterna-vermelha Heidenheim, por 1-0, com um golo solitário do francês Arnaud Kalimuendo (53 minutos).