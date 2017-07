Bayern Munique confirma interessados em Renato Sanches

RTP 28 Jul, 2017, 16:12 | Futebol Internacional

Depois do interesse do AC Milan, o interesse do Chelsea. O presidente-executivo do Bayern Munique, Karl-Heinz-Rummenigge, confirmou esta sexta-feira que o campeão inglês é o novo pretendente de Renato Sanches. O antigo jogador do Benfica não tem tido o espaço que pretende no plantel de Carlo Ancelotti e vê com bons olhos a saída do clube bávaro.



Em declarações à Gazzetta dello Sport, o presidente-executivo do Bayern disse que são perto de uma dezena as equipas interessadas em Renato Sanches. No entanto, Rummenigge garante que o jogador de 19 anos só sai por empréstimo de uma temporada.



“São pelo menos dez as equipas que querem levar o Renato Sanches. Antonio Conte perguntou por ele depois da partida de terça-feira. Porque sabe que ele pode fazer a diferença no meio-campo”, declarou Karl-Heinz Rummenigge.



Renato Sanches reforçou na última época o Bayern de Munique, vindo do Benfica, por uma verba a rondar os 35 milhões de euros. A transferência poderia ascender aos 80 milhões, consoante realização de objetivos.



Na temporada que passou pelo clube bávaro, apesar de se ter sagrado campeão da Bundesliga, o jogador de 19 anos figurou entre os eleitos de Carlo Ancelotti apenas por 25 vezes, tendo começado a maior parte dos jogos no banco de suplentes.