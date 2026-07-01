Bayern Munique contrata avançado marroquino Ismael Saibari ao PSV

Apesar de nenhum dos clubes ter revelado os valores envolvidos na transferência, a imprensa germânica adianta que os bávaros pagam 50 milhões de euros (ME) ao emblema dos Países Baixos, num negócio a que podem acrescer mais dois ME dependentes do cumprimento de objetivos.



“Quando somos crianças, sonhamos em assinar por um clube como o Bayern. Todos sabem que é um dos maiores clubes do mundo. O Bayern luta pelos maiores troféus todos os anos, como a Liga dos Campeões, e eu quero ganhar o maior número de títulos possível”, disse o jogador, de 25 anos, citado no site oficial do clube de Munique.



Ismael Saibari, que nasceu em Espanha, fez toda a formação na Bélgica, em clubes como Anderlecht, Mechelen ou Genk, mudando-se em 2020 para o PSV, pelo qual somou 142 jogos e 42 golos nas seis temporadas em Eindhoven.



Apesar de ser médio ofensivo de origem, Saibari tem atuado em posições mais avançadas no campo, inclusive pela seleção de Marrocos que está a disputar o Mundial2026, no qual já assinou três golos, a Brasil, Escócia e Haiti, todos na fase de grupos, além de ter convertido o penálti decisivo no desempate com os Países Baixos, que permitiu aos marroquinos apurarem-se para os oitavos de final.



