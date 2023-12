Bayern Munique contrata Bryan Zaragoza ao Granada

O Bayern Munique, decacampeão da Liga alemã de futebol, anunciou a contratação do espanhol Bryan Zaragoza ao Granada, que apenas chega a Munique em junho do próximo ano.

Bryan Zaragoza vai assinar um contrato válido por cinco temporadas, até 30 de junho de 2029, anunciou o clube alemão no comunicado.



O jogador espanhol, de 22 anos, atua no Granada, da liga espanhola, somando 10 golos e três assistências em 51 jogos e vai permanecer em Espanha até ao final da temporada.



Zaragoza fez a sua estreia na seleção sénior da Espanha em outubro, na vitória por 2-0 frente à Escócia, num encontro a contar para a qualificação para o Euro2024.



O diretor desportivo do Bayern, Christoph Freund, descreveu Zaragoza como sendo “um ala explosivo, muito rápido e extremamente ágil, que pode jogar em ambos os lados” e acrescentou que o jovem espanhol “é imprevisível, pode marcar e é muito bom no um contra um”.