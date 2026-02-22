Bayern Munique defronta Bayer Leverkusen nas ‘meias’ da Taça da Alemanha

O Bayern Munique, que ergueu a Taça da Alemanha 20 vezes, procura a sua 25.ª final, em Leverkusen, onde a equipa local aspira à sexta presença no jogo decisivo, que venceu duas vezes, a última das quais em 2023/24.



Os bávaros não superam as ‘meias’ desde 2019/20, quando venceram a prova pela última vez, tendo, na época passada, sido eliminados pelo Bayer Leverkusen, nos oitavos de final.



O Estugarda, que arrebatou a última edição, ao vencer na o Armínia Bielefeld, do terceiro escalão, conta quatro troféus em sete finais, enquanto o Friburgo procura regressar à decisão do título, que disputou uma única vez, em 2021/22.



Os jogos das meias-finais vão ser disputados no fim do mês de abril, enquanto a final está marcada para o Estádio Olímpico de Berlim, no dia 23 de maio.