Bayern Munique diz que Lucas Hernández vai cumprir intimação judicial

“Ele vai (a Espanha), será ouvido e, depois, veremos”, disse o presidente do Bayern Munique, Herbert Hainer, referindo-se à intimação para Lucas Hernández comparecer perante a justiça espanhola na próxima terça-feira, para ser notificado da ordem de prisão.



Após a audiência, o internacional francês, de 25 anos, tem 10 dias para entrar na prisão, mas os seus advogados já recorreram da decisão, tentando assim evitar a efetivação da sentença.



Em 2017, Lucas Hernández e Amelie Lorente protagonizaram uma cena de violência mútua na rua, tendo sido condenados a 31 dias de trabalho comunitário e ficado impedidos de contactarem um com o outro durante seis meses.



No entanto, quatro meses depois, foram ambos vistos juntos no aeroporto madrileno de Barajas, quando regressavam de férias nos Estados Unidos, onde terão casado.



Lucas Hernández, campeão mundial em 2018 e vencedor da Liga das Nações pela França no domingo passado, na final com a Espanha (2-1), foi detido durante algumas horas à chegada a Madrid por não ter cumprido a ordem de afastamento e, em 2019, foi condenado a seis meses de prisão por incumprimento da ordem de afastamento.