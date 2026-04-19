Bayern Munique é campeão da Alemanha





(Com Lusa)

Com quatro rondas por disputar, com um total de 12 pontos, o conjunto de Vincent Kompany ficou com 15 de avanço, 79 contra 64 do rival, que perdeu os dois últimos encontros, o de sábado por 2-1 na visita ao Hoffenheim, que deixou o Bayern à mercê de um empate para voltar a celebrar, pela 13.ª vez nas derradeiras 14 épocas (falhou somente em 2023/24).Frente a um adversário que a meio da semana afastou o Real Madrid nos ‘quartos’ da Liga dos Campeões, o Estugarda de Tiago Tomás entrou destemido e aos 21 minutos adiantou-se no marcador, com Chris Fuhrich a ser desmarcado na esquerda e a atirar cruzado para o fundo das redes.A recuperação dos bávaros começou com o empate conseguido pelo português Raphael Guerreiro, que surgiu na pequena área a emendar um cruzamento na esquerda, aos 31.Volvidos somente dois minutos, um mau passe permitiu um contra-ataque do Bayern conduzido pelo ex-portista Luis Díaz, que acabaria por oferecer a possibilidade de golo ao senegalês Nicolas Jackson.O Estugarda sofreria um terceiro golo, aos 37, com Luis Díaz a assistir para o remate de Alphonso Davies, que desviou num contrário e se tornou indefensável.Aos 52, o inevitável avançado inglês Harry Kane também marcou, em oportuna recarga em lance confuso na área, enquanto o espanhol Chema Andres selou, aos 89, o 4-2 final, que deixa o Estugarda no quarto lugar, com direito a disputar a Liga dos Campeões da próxima época, mas com apenas dois pontos de folga para o Hoffenheim.No primeiro jogo do dia, o Friburgo venceu o lanterna-vermelha Hekdenheim, por 2-1, destronando o Eintracht Frankfurt do sétimo lugar, ainda assim a distantes novo pontos do sexto, que vale uma vaga na Liga Conferência.O Heidenheim está a sete pontos de poder disputar o play-off, no qual poderá tentar evitar a descida.Ainda hoje, o Borussia Moenchenglabach e o Mainz medem forças, com os locais a tentar aumentar os quatro pontos de folga para evitar o play-off de descida frente a um adversário tranquilo no 10.º lugar.