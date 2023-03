Bayern Munique em `tripla` vantagem face ao PSG

Um golo do parisiense Kingsley Coman (53 minutos), o mesmo que tinha decidido a final da Luz entre as duas equipas, em 2019/20, fez toda a diferença no Parque dos Príncipes, onde os gauleses se apresentaram de início sem o ‘tocado’ Kylian Mbappé.



O melhor marcador do Mundial2022 entrou na segunda parte e viu dois golos serem anulados, com o ‘The Best’ argentino Lionel Messi, que também esteve em dúvida para o encontro, a ter uma excelente oportunidade para marcar, mas a desperdiçar.



A formação bávara, que comandou o jogo em Paris, conseguiu segurar o 1-0 e arranca para o encontro do Allianz Arena em vantagem, sendo que, se não teve Mbappé de início em França, o PSG vai agora à Alemanha sem o lesionado Neymar.



Desta forma, o Bayern Munique apresenta-se como claro favorito a conseguir a qualificação para os quartos de final, fase à qual chegou por 10 vezes nas últimas 11 épocas, sendo exceção 2018/19, quando foi afastado pelo Liverpool.



Por seu lado, o Paris Saint-Germain soma quatro eliminações nas derradeiras seis presenças nos ‘oitavos’, tendência que ‘ameaça’ reforçar, numa prova que é a obsessão por concretizar do patrão do clube, Nasser Al-Khelaïfi.



Na Alemanha, e além de Neymar, Christophe Galtier não deverá ter Hakimi, Kimpembe e Renato Sanches, mas com um meio-campo reforçado e a dupla Messi-Mbappé na frente o sonho não é impossível.



Por seu lado, Julian Nagelsmann já poderá ter Sadio Mané, sendo, pelo contrário, certa a ausência do defesa francês Pavard, que foi expulso em Paris.



Quanto aos portugueses, João Cancelo é presença incerta no ‘onze’ dos bávaros, enquanto Danilo Pereira, Nuno Mendes e Vitinha devem ser titulares nos franceses, comandantes destacados da Ligue 1.



No fim de semana, o Bayern Munique venceu por 2-1 em Estugarda, com tentos de De Ligt e Choupo-Moting, para continuar a liderar a Bundesliga, em igualdade com o Borussia Dortmund, enquanto o PSG recebeu e bater o Nantes por 4-2, num jogo em que Messi abrir a contagem e Mbappé selou o resultado final.



Quanto ao outro embate de quarta-feira, o Tottenham, finalista vencido em 2018/19, única época na última década em que ultrapassou os ‘oitavos’, recebe o AC Milan com a desvantagem de um golo, o que o espanhol Brahim Díaz marcou em San Siro.



Em Londres, espera-se mais um jogo ‘fechado’ e com poucas oportunidades, como em Itália, pelo que poderá ser a eficácia a ditar leis ou a inspiração individual, sendo que, neste campo, o português Rafael Leão é um das grandes armas dos italianos.



No ‘ensaio geral’, o Tottenham caiu por 1-0 em Wolverhampton, mantendo-se no quarto lugar da Premier League, enquanto o AC Milan perdeu por 2-1 no reduto da Fiorentina, sendo igualmente quarto colocado na Serie A.



Quanto aos embates de terça-feira, o Benfica está mais do que lançado para os ‘quartos’, depois do triunfo por 2-0 em Bruges, enquanto o Chelsea, de João Félix, recebe o Borussia Dortmund, de Raphaël Guerreiro, após a derrota na Alemanha por 1-0.



O golo de Karim Adeyemi, aos 63 minutos, ‘inclinou’ a eliminatória para o lado dos germânicos, que seguem num grande momento, como demonstram os 10 triunfos nos 10 jogos realizados no ano de 2023, após o Mundial2022.



Ao contrário dos líderes da Bundesliga, o Chelsea tem tido um percurso ‘penoso’ no corrente ano, apesar dos muitos milhões investidos, mais de 120 no ex-Benfica Enzo Fernández, ainda que, depois de seis jogos se vencer, tenha vencido no sábado por 1-0 na receção ao Leeds, graças a um golo do francês Fofana.



Depois da primeira parte da segunda mão dos oitavos de final, na terça e quarta-feira, os encontros que fecham esta fase estão marcados para 14 e 15 de março.