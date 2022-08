Bayern Munique empata com Borussia Mönchengladbach mas mantém liderança

O avançado francês Marcus Thuram adiantou os forasteiros (sextos classificados com oito pontos) em cima do intervalo (43), mas Leroy Sané restabeleceu a igualdade para os bávaros aos 83.



Ao somar um ponto, o Bayern Munique mantém a liderança da Bundesliga, com 10 pontos, os mesmos do Union Berlim, adversário do Sporting de Braga na Liga Europa, que ‘cilindrou’ fora o Schalke 04, por 6-1, com o português Diogo Leite a titular.



Sheraldo Becker e o ‘suplente’ Sven Michel marcaram dois golos cada para a formação berlinense, enquanto Thorsby e Haberer assinaram os restantes tentos. Büller, na conversão de uma grande penalidade, chegou a empatar a partida, aos 31.



O Borussia Dortmund (quinto com nove pontos) contou com o defesa internacional português Raphael Guerreiro para bater fora o Hertha Berlim (17.º com um ponto) pela margem mínima, com o francês Modeste a marcar aos 32 o golo do triunfo.



Já o Bayer Leverkusen, que recebe o campeão português FC Porto em 04 de outubro, e visita o Estádio do Dragão na semana seguinte, em desafios da Liga dos Campeões, venceu no terreno do Mainz, por 3-0.



O argentino Exequiel Palacios deu vantagem aos ‘farmacêuticos’, aos 29, e o neerlandês Frimpong ‘bisou’, aos 39 e 41 minutos, num encontro em que a formação comandada pelo suíço Gerardo Seoane terminou reduzida a 10, devido à expulsão de Hincapié, aos 77.



Também hoje, o Hoffenheim bateu o Ausburgo por 1-0.