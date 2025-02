Bayern Munique empata em Leverkusen e segue líder folgado na Alemanha

Num jogo em que o campeão em título esteve melhor, com mais de uma dezena de remates contra dois do líder, que não conseguiu enquadrar qualquer tentativa, o desperdício foi a toada dominante.



Aos 90+1, Wirtz falhou uma ocasião soberana para relançar a discussão do título da Bundesliga, deixando o treinador, Xabi Alonso, de joelhos na linha lateral, e o empate deixa tudo na mesma: 55 do Bayern contra 47 do Leverkusen.



O Eintracht Frankfurt, entretanto, pode aproximar-se do segundo lugar, uma vez que é terceiro, a oito do Leverkusen, e domingo defronta o Kiel, vindo de uma série de três empates seguidos.



Antes, o Borussia Dortmund foi a casa do Bochum, que era 18.º e último, perder por 2-0, depois do triunfo por 3-0 com o Sporting na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da ‘Champions’, graças a Masouras, que ‘bisou’ aos 33 e aos 35 minutos para sentenciar o encontro.



Antes de voltar a jogar com os ‘leões’, o conjunto orientado por Nico Kovac voltou a marcar passo e segue num dececionante 11.º lugar, com 29 pontos, tendo hoje sido derrotado pelo 17.º e penúltimo, que soma 14 pontos e está em posição de descida de divisão.



Em sexto, o Estugarda marcou passo ao perder em casa com o Wolfsburgo, que perdia desde os 72 minutos, graças a tento de Woltemade para os visitados, mas conseguiu dar a volta com um português em destaque, Tiago Tomás, que fez o 1-1, aos 77, e o seu primeiro golo em 2025, cabendo a Amoura decidir a contenda, aos 87, da marca de grande penalidade.



À mesma hora, o Borussia Mönchengladbach subiu a sétimo, com 34 pontos, à porta dos lugares de acesso às competições europeias e com mais um do que o Wolfsburgo, ao vencer por 2-1 em casa do Union Berlim, 13.º com 24.



Em quinto, o Friburgo venceu em casa do 14.º, o St. Pauli graças a um autogolo de Treu aos 89 minutos, num dia que encerra com o jogo grande da 22.ª ronda da Bundesliga.