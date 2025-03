Bayern Munique empata na Alemanha

Depois da derrota em casa com o Bochum na jornada anterior, os bávaros, com Raphäel Guerreiro no banco, voltaram a perder pontos, apesar de Leroy Sane ter dado vantagem ao líder da Bundesliga, aos 75 minutos.



O Union Berlim, com Diogo Leite a fazer os 90 minutos, chegou ao empate aos 84, por Benedict Hollerbach, permitindo à equipa da capital isolar-se no 13.º posto, com 27 pontos, e afastar-se um pouco mais dos lugares de despromoção.



Apesar deste empate, o Bayern Munique mantém uma vantagem confortável de nove pontos sobre o campeão Bayer Leverkusen, que apenas joga no domingo em Estugarda.



Emprestado pelo Leipzig na reabertura de mercado, o avançado português André Silva fez o primeiro golo ao serviço do Werder Bremen, aos 45+1 minutos, de grande penalidade, não evitando, contudo, a derrota caseira frente ao Borussia Mönchengladbach (4-2), num encontro em que Alassane Plea teve uma exibição de ‘sonho’.



O avançado francês fez um ‘hat-trick’, aos 07, 28 e 47 minutos, e ainda fez a assistência para o quarto golo da sua equipa, apontado por Tim Kleindienst (81) minutos, com o austríaco Romano Schmid (39) a fazer o primeiro tento do Werder Bremen, que é 12.º, com 33 pontos.



O Borussia Mönchengladbach subiu provisoriamente ao sexto posto, com 40 pontos, mais um do que o Leipzig, que ainda joga hoje em casa com o Borussia Dortmund, que é 11.º, com 35.



Num encontro entre duas equipas que estão a lutar por uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada, o Mainz empatou em casa com o Friburgo (1-1), com os visitados, que são terceiros, com 45 pontos, a marcarem por Jonathan Burkardt (34) e pelo norueguês Andreas Hanche-Olsen (74).



Em vantagem numérica desde os 43 minutos, devido à expulsão de Dominik Kohr, o Friburgo conseguiu o empate pelo austríaco Michael Gregoritsch (58) e Lukas Kubler (79), seguindo no quinto posto, com 42 pontos.



Ainda com hipóteses de chegar aos lugares de qualificação europeia, o Augsburgo venceu em casa o Wolfsbrugo (1-0), que teve Tiago Tomás a tempo inteiro, com o único golo da partida a ser marcado por Phillip Tietz (53).



As duas equipas seguem empatadas na classificação, com 38 pontos, com o Wolfsburgo no oitavo lugar, um acima do Augsburgo.