Bayern Munique ergue Supertaça da Alemanha ao vencer Dortmund nos penáltis

Lusa 05 Ago, 2017, 22:28 / atualizado em 05 Ago, 2017, 22:29 | Futebol Internacional

A conquista da sexta supertaça, em casa do Dortmund, acabou por ter um gosto especial para a equipa bávara, que não pode contar, por lesão, com algumas peças importantes, como Manuel Neuer, Boateng, Bernat, Thiago, Robben e James Rodriguez.



O Borussia Dortmund, por seu lado, a jogar em casa, não pôde contar com o português Raphael Guerreiro, ainda a recuperar de uma lesão contraída ao serviço da seleção, tal como Durm, Schmelzer e Reus, mas entrou bem e a pressionar o Bayern Munique.



O Dortmund chegou à vantagem num lance caricato e pouco consentâneo com o nível das equipas envolvidas, dado que nasceu de um aproveitamento do norte-americano Christian Pulisic (1-0), aos 12 minutos, de um erro do defesa espanhol Javi Martinez.



O Bayern Munique reagiu bem ao golo sofrido e empatou pelo polaco Robert Lewandowski (1-1), aos 18 minutos, num lançamento longo de Joshua Kimmich para as costas da defesa do Dortmund, no limite do fora de jogo.



O Dortmund voltou à vantagem por Aubameyang (2-1), aos 71 minutos, num lance em que o gabonês pica a bola sobre o guarda-redes suíço Roman Burki, e uma jogada de insistência com várias tabelas, aos 88, já com Renato Sanches em campo, deu o empate ao Bayern Munique num autogolo do esloveno Lukasz Pisczek (2-2).



Sem prolongamento, a decisão da atribuição da Supertaça foi logo para a marcação das grandes penalidades e aí foi mais eficaz e feliz o Bayern Munique, que apenas falhou uma, defendida por Roman Burki, enquanto o Dortmund permitiu por duas vezes a intervenção do guarda-redes Sven Ulreich.