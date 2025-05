Bayern Munique fica a segundos de confirmar título com empate em Leipzig

No terreno do quinto classificado da Bundesliga, um triunfo garantiria logo aos bávaros o seu 12.º título nos últimos 13 anos, série essa interrompida pelo Bayern Leverkusen na última temporada, e isso esteve bem perto de acontecer, mas um golo do dinamarquês Poulsen, aos 90+5 minutos, adiou a festa.



Antes disso, o Bayern tinha protagonizado uma recuperação quase épica, ao reverter na segunda parte uma desvantagem de 0-2 para 3-2, mas mesmo assim a equipa Vincent Kompany terá de esperar por domingo, com um empate ou derrota do Leverkusen em campo do Friburgo, a encerrar a questão.



Caso o Bayer, que está a nove pontos do emblema de Munique com uma diferença de menos 30 golos que os bávaros, vença, tudo, certamente, ficará fechado no próximo fim de semana.



A lutar pelo acesso à Liga dos Campeões, o esloveno Sesko, aos 11 minutos, e Klostermann, aos 39, deram vantagem ao Leipzig, mas tudo mudou no segundo tempo.



O inglês Dier, aos 62 minutos, reduziu e o francês Olise, que já tinha feito a assistência no golo do antigo central do Sporting, igualou tudo logo a seguir, aos 63.



A reviravolta foi confirmada aos 83 minutos, por Sané, e, quando já se preparavam para a festa, Poulsen deixou os bávaros em ‘choque’.



Nessa altura, Palhinha que entrou aos 88 minutos, já estava em campo, enquanto Raphaël Guerreiro foi baixa devido a lesão.



O Leipzig segue assim no quinto lugar, agora com 50 pontos, podendo deixar fugir o Friburgo no quarto posto (51 pontos e menos um jogo), tendo igualmente a ameaça do Borussia Dortmund (sexto lugar, com 48 pontos, e menos um jogo).



Noutras lutas, St. Pauli, com um desaire caseiro perante o Estugarda (1-0), e Hoffenheim, com um empate em Mönchengladbach (4-4), adiaram a confirmação da manutenção, mas podem garantir no domingo que, pelo menos, não descem diretos, caso o Kiel não vença em Augsburgo.



St. Pauli e Hoffenheim somam ambos 31 pontos, à frente do Heidenheim, 16.º e em lugar de ‘play-off’, com 26, e Kiel (menos um jogo) e Bochum, os dois com 22.



Na capital germânica, num duelo entre emblemas do meio da tabela, Union e Werder empataram a dois golos, com Diogo Leite ausente na equipa de Berlim, por lesão, e André Silva como suplente utilizado da formação de Bremen. Destaque para um ‘bis’ do dinamarquês Stage nos forasteiros.