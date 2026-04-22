Bayern Munique garante final da Taça da Alemanha e alimenta sonho do ‘triplete’

Na primeira meia-final da prova, o avançado inglês Harry Kane inaugurou o marcador, aos 22 minutos, reforçando ainda mais o seu melhor registo de golos numa temporada (52), antes de o colombiano Luis Díaz fixar o resultado nos descontos, aos 90+3.



Ao ‘vingarem’ a eliminação da época passada precisamente ao pés do Bayer Leverkusen - então nos oitavos de final -, os bávaros, recordistas de troféus (20), voltam à decisão da Taça germânica seis anos volvidos sobre a última conquista, em 2019/20.



Poucos dias depois de ter assegurado o bicampeonato alemão, a formação comandada por Vincent Kompany continua à procura de repetir o ‘triplete’ de 2019/20, uma vez que, além de já ter vencido a Bundesliga, pode ainda arrecadar os troféus da Taça da Alemanha e da Liga dos Campeões.



Na final da ‘DFB Pokal’, agendada para 23 de maio, em Berlim, o Bayern Munique terá pela frente o Estugarda, detentor do troféu, ou o Friburgo, adversário do Sporting de Braga nas ‘meias’ da Liga Europa, que jogam a outra meia-final na quinta-feira.