Bayern Munique goleia e lidera a Bundesliga

O claro domínio dos bávaros na primeira parte só teve expressão no marcador aos 45+2, com Sané a ser desmarcado na área e a cruzar para a pequena área, onde surgiu o francês Michael Olise a finalizar sem oposição.



A toada do encontro manteve-se na etapa complementar até que, aos 62 minutos, na sequência de um canto, o guarda-redes forasteiros saiu em falso e um colega tocou, involuntariamente, para o defesa japonês Hiroki Ito, que só teve de encostar para a baliza deserta.



O génio de Jamal Musiala valeu um terceiro tento, aos 82, com o jovem germânico a galgar metros em ‘slalom’ e, já na área, ter tempo de escorregar e recuperar a bola, antes de rematar para o fundo da baliza.



Aos 90+2, Serge Gnabry foi lançado na esquerda, entrou na área e atirou por entre as pernas do guarda-redes, consumando a goleada.



O Bayern Munique, que durante a semana afastou o Celtic na ‘champions’, comanda com 58 pontos, seguido do Bayer Leverkusen, com 50, enquanto o pódio provisório fica completo precisamente pelo Eintracht Frankfurt, com 42, uma margem de três para o Friburgo, com 39.



O Leipzig continua a perder gás na corrida aos lugares na Liga dos Campeões, desta vez cedendo empate 2-2 caseiro ante o aflito Heidenheim, que ainda por cima jogou na Liga Conferência a meio da semana.



O austríaco Mathias Honsak, aos 06 minutos, e Marvin Pieringer, aos 13, de penálti, adiantaram os visitantes, que não conseguiram segurar a vantagem, após os tentos do belga Lois Openda, aos 45+2, e do esloveno Benjamin Sesko, aos 64, na conversão de um castigo máximo.



O Leipzig, que venceu apenas um dos derradeiros sete encontros no campeonato, com oito pontos averbados em 21 possíveis, é agora sexto classificado, com os mesmos 38 pontos do Mainz, quinto, ambos a um do Friburgo, quarto.



O Heidenheim, que vinha de seis derrotas consecutivas, é 16.º e antepenúltimo, com 15 pontos, a seis pontos do 15.º, que vale a salvação.



Também hoje, Hoffenheim e Estugarda empataram 1-1, com Nick Woltemade a adiantar os forasteiros, aos 09 minutos, cabendo ao nigeriano Gift Orban igualar, aos 74, resultado algo lisonjeiro para os anfitriões.



A igualdade coloca o Hoffenheim em 14.º, com 22 pontos, enquanto o Estugarda ficou em sétimo, com 36, falhando a colagem aos ‘europeus’ Mainz e Leipzig, respetivamente quinto e sexto.