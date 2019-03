Bayern Munique oficializa contratação de Lucas Hernández

RTP Comentários 27 Mar, 2019, 16:59 | Futebol Internacional

Depois de muita especulação, Lucas Hernández foi confirmado como a nova contratação do Bayern de Munique para a próxima temporada. O jogador do Atlético de Madrid vai mudar-se para a Bundesliga, para representar os bávaros por cinco épocas, até junho de 2024.

Coming soon... #ServusLucas pic.twitter.com/PjOFNvA78Q — FC Bayern München (@FCBayern) March 27, 2019

Estima-se que os alemães tenham desembolsado um valor por volta dos 80 milhões de euros, relacionadas com a cláusula de rescisão do lateral francês.

Lucas Hernández é um produto das escolas do Atlético de Madrid, tendo feito a formação nos Colchoneros, chegando à equipa principal pelas mãos de Diego Simeone, estreando-se oficialmente na temporada 2014/15 com quatro jogos disputados.





Tornando-se uma das referências do lado esquerdo da defesa do Atlético de Madrid, Lucas Hernández já leva uma centena de partidas pelo clube de Madrid e conquistou dois títulos: uma Liga Europa e uma Supertaça Europeia, no início desta época. No último verão, na Rússia, o jogador de 23 anos conquistou o Mundial, com a França.