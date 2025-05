Bayern Munique sagra-se campeão alemão de futebol pela 34.ª vez

Com duas jornadas por disputar, o Leverkusen soma 67/68 pontos, contra 75 do Bayern Munique, dos portugueses Raphaël Guerreiro e João Palhinha, que venceu o campeonato, que se disputa desde 1903, pela 12.ª vez nas últimas 13 temporadas e lidera destacado o ranking da prova, com 34 cetros, contra nove do Nuremberga.

Os bávaros tinham estado muito perto de garantir o cetro em campo, no sábado, mas, depois de virarem de 0-2 para 3-2 no reduto do Leipzig, sofreram o golo da igualdade (3-3) no final dos descontos, aos 90+6 minutos.

Nesse encontro, não esteve, por castigo, o avançado internacional inglês Harry Kane -- líder destacado dos marcadores da prova, com 24 golos -, que, aos 31 anos, conquistou, finalmente, o seu primeiro título coletivo, por clube ou seleção.