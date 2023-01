Bayern Munique salva um ponto frente ao Colónia

Na Allianz Arena, em Munique, o golo madrugador do tunisino Ellyes Skhiri, apontado logo à passagem do minuto quatro, deixou os bávaros em apuros, com a reação a chegar apenas no minuto 90, por intermédio de Kimmich.



Ainda assim, o Bayern comanda a Bundesliga com 36 pontos, contra os 32 do perseguidor Leipzig (segundo colocado) e 30 de Eintracht Frankfurt (terceiro), Union Berlim (quarto) e Friburgo (quinto), todos com menos um jogo.



Em Berlim, o sexto classificado, Wolfsburgo, voltou a somar nova goleada, desta vez frente ao "aflito" Hertha (5-0), face aos remates certeiros do sueco Svanberg (04), Arnold (31), do dinamarquês Jonas Wind (34), Ridle Baku (72) e do egípcio Omar Marmoush (86).



Com o português Tiago Tomás entre os titulares, o Estugarda esteve perto de bater o Hoffenheim, mas o duelo terminou empatado a dois golos. O croata Kramaric adiantou os locais, aos 11 minutos, porém o guineense Guirassy (45+5) e o japonês Wataru Endo (77) operaram a reviravolta, antes de o francês Ahamada receber ordem de expulsão, aos 77, no lado visitante.



No período de descontos, Kramaric (90+4) salvou os anfitriões daquele que seria o quinto desaire seguido.