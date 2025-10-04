Bayern Munique só sabe vencer e aumenta vantagem na liderança da Bundesliga
O Bayern Munique obteve sábado o sexto triunfo em outros tantos encontros na Liga alemã de futebol, desta vez ao superiorizar-se em Frankfurt, diante do Eintracht (3-0), para se distanciar dos perseguidores Borussia Dortmund e Leipzig.
O ex-portista Luis Díaz foi o jogador em evidência no emblema bávaro, com dois golos apontados, o primeiro, logo nos segundos iniciais, e o segundo, na reta final, aos 84, após receber um passe do português Raphaël Guerreiro, hoje suplente utilizado.
O inglês Harry Kane (27), servido pelo colombiano, marcou, pelo meio, o seu 11.º tento na competição, na qual é o maior 'artilheiro'.
A formação de Munique, que defrontará o Sporting em dezembro, na fase de liga da Liga dos Campeões, conta por vitórias as partidas na época para todas as competições e contabiliza 18 pontos na Bundesliga, seguida do Borussia Dortmund, segundo, com 14, e Leipzig, terceiro, com 13, que hoje empataram a um golo no Signal Iduna Park.
O Eintracht, que contou com o luso Aurélio Buta de início, é sexto, com nove.
Em Dortmund, o austríaco Baumgartner colocou o Leipzig na frente do marcador, quando decorria o minuto sete, mas, ainda antes do tempo de descanso, o brasileiro Yan Couto repôs a igualdade, aos 23.
O atacante português Fábio Silva foi lançado no Borussia na reta final do jogo, mais concretamente aos 80 minutos, só que não conseguiu ajudar a mudar o resultado.
Quem aproveitou para subir à quarta posição, a primeira que dá acesso direto à Liga dos Campeões, foi o Bayer Leverkusen, que se vai cruzar com o Benfica na presente edição da fase de liga da ‘Champions’.
Os remates certeiros do neerlandês Poku (33) e do camaronês Kofane (49) construíram o resultado favorável para os 'farmacêuticos' diante do Union Berlim (2-0), hoje com o central luso Diogo Leite de início.
No duelo entre equipas que estão a meio da tabela, o St. Pauli (nono posicionado) averbou a terceira derrota (1-0) consecutiva na receção ao Werder Bremen (11.º), graças ao tento madrugador do belga Samuel Mbagula.
Há cinco encontros consecutivos sem conhecer o sabor da vitória está o Wolfsburgo, depois de hoje perdido na visita ao Augsburgo (3-1), que vinha de quatro desaires seguidos.
O inglês Harry Kane (27), servido pelo colombiano, marcou, pelo meio, o seu 11.º tento na competição, na qual é o maior 'artilheiro'.
A formação de Munique, que defrontará o Sporting em dezembro, na fase de liga da Liga dos Campeões, conta por vitórias as partidas na época para todas as competições e contabiliza 18 pontos na Bundesliga, seguida do Borussia Dortmund, segundo, com 14, e Leipzig, terceiro, com 13, que hoje empataram a um golo no Signal Iduna Park.
O Eintracht, que contou com o luso Aurélio Buta de início, é sexto, com nove.
Em Dortmund, o austríaco Baumgartner colocou o Leipzig na frente do marcador, quando decorria o minuto sete, mas, ainda antes do tempo de descanso, o brasileiro Yan Couto repôs a igualdade, aos 23.
O atacante português Fábio Silva foi lançado no Borussia na reta final do jogo, mais concretamente aos 80 minutos, só que não conseguiu ajudar a mudar o resultado.
Quem aproveitou para subir à quarta posição, a primeira que dá acesso direto à Liga dos Campeões, foi o Bayer Leverkusen, que se vai cruzar com o Benfica na presente edição da fase de liga da ‘Champions’.
Os remates certeiros do neerlandês Poku (33) e do camaronês Kofane (49) construíram o resultado favorável para os 'farmacêuticos' diante do Union Berlim (2-0), hoje com o central luso Diogo Leite de início.
No duelo entre equipas que estão a meio da tabela, o St. Pauli (nono posicionado) averbou a terceira derrota (1-0) consecutiva na receção ao Werder Bremen (11.º), graças ao tento madrugador do belga Samuel Mbagula.
Há cinco encontros consecutivos sem conhecer o sabor da vitória está o Wolfsburgo, depois de hoje perdido na visita ao Augsburgo (3-1), que vinha de quatro desaires seguidos.