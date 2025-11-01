Futebol Internacional
Bayern Munique supera Bayer Leverkusen e mantém liderança de cinco pontos
Um Bayern Munique em regime de poupança manteve hoje os cinco pontos de vantagem na liderança da Liga alemã de futebol, após vencer o Bayer Leverkusen por 3-0, na nona jornada.
Mesmo sem o ex-portista Luís Diaz ou o goleador Harry Kane, entre outros, na equipa inicial, os bávaros impuseram-se ao próximo adversário do Benfica na Liga dos Campeões, atingindo o intervalo já com a confortável vantagem de três golos, definitiva.
A resistência dos forasteiros durou 25 minutos, altura em que Serge Gnabry ganhou em corrida ao defesa, que pareceu hesitar na reação ao lance, atirando depois fora do alcance do guarda-redes.
Aos 31, o avançado senegalês Nicolas Jackson cabeceou sem problemas, entre os centrais, para o 2-0, com o defesa francês Loic Bade a fazer o terceiro, aos 44, ao desviar, involuntariamente, o cruzamento do português Raphael Guerreiro para a própria baliza.
O Bayern Munique soma 27 pontos, mais cinco do que o Leipzig, com 22, e que na luta pelos primeiros lugares bateu o Estugarda, por 3-1, enquanto o Dortmund fecha o pódio provisório, com 20.
O Leipzig começou a desatar o jogo num autogolo, aos 45 minutos, com o Estugarda a entregar definitivamente os três pontos com asneira do guarda-redes, aos 90.
No primeiro tento, o jovem marfinense Yan Diomande protagonizou bom lance pela direita e cruzou para a área, onde apareceu Jeff Chabot, ao primeiro poste, infeliz a desviar para a própria baliza.
Aos 53, o africano de somente 18 anos foi solicitado na direita, entrou na área, evitou vários adversários e atirou junto ao poste, ampliando para 2-0.
O Leipzig adormeceu e permitiu ao Estugarda crescer, cabendo ao português Tiago Tomás o restabelecer da incerteza no marcador, quando, aos 65 minutos, ganhou em corrida a um defesa, fintou o guarda-redes e atirou para o 2-1.
Quando foi levantada a placa dos seis minutos de tempo extra, um erro grosseiro do guarda-redes Alexander Nubel, que tentou fintar o adversário, permitiu ao brasileiro Rómulo Cardoso roubar-lhe a bola e fazer o definitivo 3-1, que deixa o Estugarda em quarto, com 18 pontos.
