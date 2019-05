Bayern Munique vence e mantém título alemão na mira a duas jornadas do final

Lusa Comentários 04 Mai, 2019, 18:26 | Futebol Internacional

Diante do 18.º e último classificado, o Hannover, perto da despromoção, o Bayern Munique chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Lewandowski (27 minutos) e Goretzka (40).



Os visitantes, que estão a seis pontos da equipa que disputará o ‘play-off’ e que esperam apenas a confirmação matemática – com a diferença de golos a valer – nas últimas rondas, ainda reduziram, mas não evitaram a derrota.



Ao golo de Jonathas, aos 51 minutos, respondeu Ribéry para fazer o 3-1, aos 84, já com o Hannover reduzido a 10 jogadores, por expulsão do mesmo Jonathas, com duplo amarelo logo a seguir a marcar de grande penalidade.



Em aberto, continua a luta pela quarta posição, a última a dar acesso à Liga dos Campeões, numa jornada em que Borussia Moenchengladbach (5.º) e Hoffenheim (7.º) empataram a 2-2 e desperdiçaram oportunidades.



A duas jornadas do final, a formação de Moenchengladbach (5.ª) está a dois pontos do Eintracht Frankfurt (4.º), que ainda visita o Bayer Leverkusen, e o Hoffenheim (7.º) está a três.



Ao sexto lugar subiu o Wolfsburgo, que hoje venceu em casa o Nuremberga por 2-0, deixando os visitantes, 17.ºs, também com a despromoção praticamente garantida.