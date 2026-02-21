Futebol Internacional
Bayern Munique vence Eintracht Frankfurt e consolida liderança da Bundesliga
O Bayern Munique venceu hoje na receção ao Eintracht Frankfurt por 3-2, em jogo da 23.ª jornada da Liga alemã de futebol, mantendo-se isolado na liderança com 60 pontos, mais nove do que o segundo classificado, o Borussia Dortmund.
Aleksandar Pavlovic abriu o marcador, aos 16 minutos, com um remate de fora da área para o canto inferior direito, após um pontapé de canto. Pouco depois, aos 20, Harry Kane ampliou a vantagem, de cabeça, também na sequência de um canto, assinando o seu 28.º golo na prova.
Na segunda parte, aos 68, Kane voltou a marcar, desta vez com um remate de pé esquerdo de fora da área, após assistência de Joshua Kimmich.
O Eintracht Frankfurt, que ocupa o sétimo lugar com 31 pontos, ainda reduziu por duas vezes: primeiro, aos 77, através de Jonathan Burkardt, na conversão de uma grande penalidade, e, depois, aos 86, por Arnaud Kalimuendo, que aproveitou um erro defensivo para finalizar dentro da área.
Noutra partida da ronda, o Augsburgo (10.º) venceu o Wolfsburgo (15.º) por 3-2, com uma reviravolta nos minutos finais.
A jogar em casa, o Wolfsburgo adiantou-se por Yannick Gerhardt, aos 41, mas o Augsburgo empatou aos 59, através de Rodrigo Ribeiro.
O Wolfsburgo voltou à frente do marcador aos 70, com Kento Shiogai a finalizar um contra-ataque.
Já o Augsburgo respondeu nos instantes finais. Michael Gregoritsch empatou aos 87, de grande penalidade, e Elvis Rexhbeçaj completou a reviravolta aos 90+3, fixando o 3-2 final.
O Union Berlim (nono) venceu o Bayer Leverkusen (sexto) por 1-0, graças a um golo de Rani Khedira aos 28, que aproveitou um passe na área para fazer um chapéu ao guarda-redes Janis Blaswich.
O Colónia (12.º) e o Hoffenheim (terceiro) empataram 2-2, num jogo movimentado.
Ragnar Ache colocou o Colónia em vantagem aos 15, com um remate acrobático, enquanto o Hoffenheim empatou aos 45, por Ozan Kabak, e virou o resultado aos 60, com um cabeceamento de Andrej Kramaric.
A resposta do Colónia surgiu três minutos depois, aos 63, por Saïd El Mala, após um contra-ataque.
O dia de hoje da Bundesliga termina com a visita do Borussia Dortmund ao terreno do quinto classificado, o Leipzig.
