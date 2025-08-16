Bayern Munique vence Estugarda e ergue Supertaça da Alemanha pela 11.ª vez

O extremo contratado ao Liverpool fechou as contas do encontro aos 77 minutos, a passe de Gnabry, que saiu três minutos depois, devido a problemas físicos, e foi substituído pelo português Raphaël Guerreiro.



Antes, já o inglês Harry Kane tinha aberto a contagem, aos 18, aproveitando um erro da defesa do Estugarda, que até jogou em casa a Supertaça mas foi derrotado pelo segundo ano seguido – em 2024, perdeu ante o Bayer Leverkusen -, de nada valendo o tento tardio de Leweling, aos 90+3.



O campeão alemão venceu, assim, o vencedor da Taça da Alemanha, erguendo o troféu pela 11.ª vez, a primeira desde 2022, cimentando o domínio no palmarés da prova, perseguido pelos seis do Borussia Dortmund.



Este título marca ainda a primeira atribuição do troféu desde que foi renomeado Franz Beckenbauer, em honra do ‘mítico’ capitão do Bayern e da Alemanha Ocidental (RFA), que morreu em 2024.

