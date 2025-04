Bayern Munique vence Mainz e fica a um triunfo do título alemão

Os bávaros até podiam ter celebrado hoje a reconquista do campeonato, mas para tal precisam de bater o Mainz e esperar que o Bayer Leverkusen ‘escorregasse’ na receção ao Augsburgo, mas o ainda campeão venceu por 2-0.



Em Munique, o Bayern, com João Palhinha no banco, praticamente decidiu o encontro na primeira parte, com os golos de Leroy Sané (27 minutos) e do francês Michael Olise (40), com o inglês Eric Dier (84), ex-Sporting, a confirmar o triunfo.



Com este triunfo, o Bayern ficou cada vez mais perto de recuperar o título que lhe fugiu na última temporada após 11 conquistas consecutivas, precisando para tal de vencer em casa do Leipzig na próxima ronda.



Com três rondas por disputar, os bávaros têm oito pontos de avanço sobre o Bayer Leverkusen, que hoje manteve, matematicamente, o sonho de revalidar o título, com os golos do checo Patrick Schick (13 minutos) e do argentino Emiliano Buendía (45+1) a darem o triunfo sobre o tranquilo Ausgburgo (10.º).



O Friburgo subiu provisoriamente o quarto posto, de acesso à Liga dos Campeões, depois de vencer em casa do Wolfsburgo, que teve Tiago Tomás a partir dos 78 minutos, graças a um golo solitário de Max Rosenfelder (49 minutos), quando os visitantes já jogavam com mais um, depois de Maximilian Arnold (26) ter visto o vermelho direto.



O Friburgo passou a somar 51 pontos, mais dois do que o Leipzig e menos um do que o Eintracht Frankfurt, que se encontram ainda hoje, com o Borussia Dortmund a subir ao sexto posto, de acesso às competições europeias, com 48, mais um do que o Mainz, depois de vencer fora o Hoffenheim, por 3-2.



Waldemar Anton deu, aos 90+5 minutos, o triunfo ao Borussia Dortmund, que tinha estado duas vezes em vantagem, com golos do guineense Serhou Guirassy (20), que desperdiçou uma grande penalidade (34), e Julian Brandt (74), mas permitiu por duas vezes o empate, pelos checos Adam Hlozek (61) e Pavel Kaderabek (90+1).



A derrota do Hoffenheim, 15.º classificado e primeiro em zona de manutenção, permitiu ao Kiel (17.º) manter uma ténue esperança de garantir a manutenção direta, depois de vencer o Borussia Mönchengladbach, por 4-3.



Neste momento, o Hoffenheim tem 30 pontos, o Heindenheim (16.º), em lugar de play-off, tem 25, o Kiel segue com 22 e o lanterna-vermelha Bochum tem 20 e precisa de derrotar o Union Berlim no domingo para manter possibilidades de assegurar a manutenção direta.



Em Kiel, o japonês Shuto Machino (15 e 90+1), o sueco Alexander Bernhardsson (23) e o bósnio Armin Gigovic (76) marcaram para a equipa da casa, com o checo Tomás Cvancara (60), e os franceses Alassane Pléa (69) e Franck Honorat (86) a fazerem os golos do Mönchengladbach, que ocupa um tranquilo nono posto.