Bayern não paga 120 milhões e Philippe Coutinho volta a Barcelona

“Queremos agradecer ao Philippe Coutinho. Com a sua criatividade e sua excelente técnica impulsionou o nosso jogo nesta temporada em que conquistámos a 'tripla’. Embora os nossos caminhos se separem, ele mostrou em Munique o grande jogador que é”, elogiou o presidente do conselho de administração, Karl-Heinz Rummenigge.



O dirigente recordou os dois golos marcados por Coutinho ao Barcelona na histórica goleada 8-2 nos quartos de final da Liga dos Campeões, em Lisboa, para garantir que o brasileiro foi uma aposta ganha, apesar deste não ter garantido a titularidade esta época.



O internacional ‘canarinho’ disputou 11 jogos na ‘Champions’ na qual marcou três golos e fez três assistências: no campeonato, participou em 23 partidas, apontando oito tentos aos quais juntou seis assistências.



“Pode estar orgulhoso do seu contributo para a conquista da tripla, em especial no torneiro final da Liga dos Campeões”, acrescentou o diretor desportivo, Hasan Salihamidzic.