Bayern no caminho do Benfica e FC Porto viaja até Moscovo

Marcos Celso - RTP Comentários 30 Ago, 2018, 18:06 / atualizado em 30 Ago, 2018, 18:40 | Futebol Internacional

Teremos ainda na fase de grupos um Manchester United - Juventus, ou seja, Mourinho contra Ronaldo. O Shakhtar, de Paulo Fonseca, reencontra o Manchester City, de Guardiola.



A sorte ditou, assim, o futuro de FC Porto e Benfica na edição 2018/2019 da liga milionária, sorteio que decorreu esta tarde no Forum Grimaldi, no Mónaco.









O sorteio deu a conhecer os oito grupos da Champions:





No Grupo A estão Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Mónaco e Club Brugge;



O Grupo B é constituído por grandes clubes da Europa como Barcelona, Tottenham, PSV e Inter;



No Grupo C estão PSG, Nápoles, Liverpool e Estrela Vermelha;



Grupo D: Lokomotiv Moscovo, FC Porto, Schalke 04 e Galatasaray;



Grupo E: Bayern Munique, Benfica, Ajax e AEK;



No Grupo F estão presentes Manchester City, Shakhtar, Lyon e Hoffenheim;



Grupo G: Real Madrid, Roma, CSKA e os checos do Viktoria Plzen;



No Grupo H, o grupo de Ronaldo e da Juventus, estão Manchester United, Valência e os suíços do Young Boys.







Depois de terminada a fase de grupos, que decorre entre 18 de setembro e 12 de dezembro, a "Champions" é retomada em 2019, em 12 de fevereiro, com a primeira mão dos oitavos de final, nos quais surge também a novidade da possibilidade de ser feita uma quarta substituição no prolongamento.



A final da competição está marcada para 1 de junho de 2019, no Estádio Metropolitano, em Madrid.



Na fase de grupos cada triunfo valerá 2,7 milhões de euros e um empate permitirá um encaixe de 900 mil euros.



O vencedor da "Champions" passará a receber 19 milhões de euros.



Outra das novidades será a implementação de um "ranking" histórico da UEFA, que distribuirá um bónus de 528 milhões de euros, com base nos títulos de campeão europeu conquistados no passado e no histórico de resultados dos clubes na competição.