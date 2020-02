Bayern "passeia" em Hoffenheim e mantém-se isolado no primeiro lugar

Numa partida da 24.ª jornada, que ficou marcada pelo comportamento dos adeptos bávaros nas bancadas, o campeão alemão resolveu o jogo nos primeiros 15 minutos, ao marcar três golos, para chegar ao intervalo já a vencer por 4-0.



Serge Gnabry (02 minutos), que fez o seu sexto golo nos últimos quatro jogos oficiais, Joshua Kimmich (07), o holandês Joshua Zirkzee (15), o brasileiro Philippe Coutinho (33 e 47) e León Goretzka (62) apontaram os tentos dos forasteiros.



Os bávaros somam 52 pontos, mais quatro do que Leipzig, que conta menos um jogo, e Borussia Dortmund. Com 34, e sem vencer há quatro jogos, o Hoffenheim segue em oitavo.



No segundo tempo, à passagem do minuto 78, o árbitro Christian Dingert foi obrigado a interromper o encontro, devido aos cânticos e às tarjas exibidas pelos adeptos do Bayern a criticar o dono do Hoffenheim, Dietmar Hopp, situação que levou as equipas a abandonarem temporariamente o relvado.



O jogo prosseguiu instantes depois, mas com os jogadores de ambas as equipas junto ao meio-campo, a trocar a bola uns com os outros, num cenário improvável, e depois, a baterem palmas aos adeptos até que o tempo de jogo terminasse.



No Signal Iduna Park, o Dortmund, com o internacional português Raphäel Guerreiro de início, venceu pela margem mínima o Friburgo, graças ao golo solitário do inglês Jadon Sancho, aos 15 minutos.



No sul da Alemanha, os golos do argelino Ramy Bensebaini (49) e de Lars Stindl (53 e 79) foram suficientes para o Borussia Mönchengladbach, quarto, com 46 pontos, sair com a vitória no reduto do Augsburgo, que ainda encurtou distâncias por Eduard Lowen (57) e pelo islandês Finnbogason (83), mas insuficiente para tirar a sua equipa do 12.º posto, com 27 pontos.



Na fuga à zona de despromoção, o anfitrião Mainz alcançou um importante triunfo (2-0) frente ao aflito e último classificado Paderborn, que mantém os 16 pontos, enquanto os locais têm agora 25, na 15.º posição, a primeira acima da 'linha de água'.



Ainda hoje, o Schalke 04, que não vence há cinco jogos para a 'Bundesliga', desloca-se ao reduto do Colónia, um jogo com início agendado para as 17:30.