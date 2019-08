Bayern procura clube para Renato Sanches

Lusa Comentários 21 Ago, 2019, 17:21 | Futebol Internacional

Rummenigge afirmou que procura uma solução para o internacional português de 22 anos, que foi punido pelo Bayern com uma multa de 10.000 euros por ter prestado declarações nas quais se insurgia contra o seu estatuto de suplente.



“Vamos falar com o Renato Sanches e com o seu agente. Ele chegou ao clube há três anos, como ‘golden boy’ e com a auréola de campeão da Europa pelo seu país e melhor jogador jovem do Euro2016. Desde então perdeu o seu lugar na seleção portuguesa e quer reconquistá-lo, o que implica jogar regularmente, o que dificilmente acontecerá aqui, sobretudo com a chegada do Coutinho [emprestado pelo Barcelona]”, afirmou o ‘homem-forte’ do clube bávaro.



Segundo o diário francês L’Equipe, o Bayern recebeu uma oferta do Lille por Renato Sanches, que não se impôs no clube alemão em três épocas, com três treinadores diferentes, o italiano Carlo Ancelotti, o alemão Juup Heynckes e o croata Niko Kovac, atual responsável técnico.



Rummenigge também se manifestou sobre o defesa Jerôme Boateng, de 30 anos, cujo estatuto na equipa é diferente do de Sanches, afirmando que “deve dizer o que pretende exatamente”, depois de não ter sido titular nos dois primeiros jogos oficiais da época.