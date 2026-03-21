Futebol Internacional
Bayern quase campeão
O Bayern Munique deu mais um passo em direção à revalidação do título alemão ao golear por 4-0 na receção ao Union Berlim, na 27.ª jornada.
A equipa da Baviera, que nas últimas 13 épocas apenas deixou escapar o título de 2023/24 para o Bayer Leverkusen, dominou o encontro com o 10.º classificado da Bundesliga, ainda que só tenha conseguido inaugurar o marcador perto do intervalo, aos 43 minutos, por intermédio do francês Michael Olise.
A expectativa do Union Berlim de obter um bom resultado em Munique caiu por terra três minutos mais tarde, aos 45+1, quando Serge Gnabry estabeleceu o 2-0 ao intervalo, e deu lugar à tentativa de evitar a goleada depois de o inevitável Harry Kane ter ampliado a vantagem, no arranque da segunda parte, aos 49.
O avançado inglês reforçou o estatuto de melhor marcador da competição, com 31 remates certeiros, mas a equipa anfitriã nunca forçou a nota e ‘limitou-se’ a marcar mais uma vez, de novo por Gnabry, aos 67 minutos, já com o português Raphaël Guerreiro em campo, depois de ter substituído aos 61 o pouco inspirado Lennart Karl.
O campeão germânico aumentou para 12 pontos a vantagem sobre o Borussia Dortmund - segundo classificado e a única equipa que pode verdadeiramente sonhar em impedir o Bayern Munique de revalidar o título -, que tentará recolocar o atraso em nove pontos quando receber hoje o Hamburgo, a partir das 17:30.
O Bayer Leverkusen continua a desiludir e hoje não foi além de um empate 3-3 no estádio do lanterna-vermelha Heidenheim, numa encontro em que chegou ao intervalo a ganhar por 2-0. Manteve-se no sexto lugar, mas a perspetiva de apuramento para a próxima edição da Liga dos Campeões está cada vez mais distante.
Colónia (15.º posicionado) e Borussia Mönchengladbach (12.º) também empataram 3-3, numa partida que aos 20 minutos já tinha proporcionado dois golos para cada lado, enquanto o Werder Bremen (13.º) conquistou um importante triunfo na luta pela manutenção no terreno do Wolfsburgo, penúltimo classificado.
(Com Lusa)